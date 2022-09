"Calmez-vous": Britney Spears montre ses fesses pour marquer son retour sur Instagram

Un come-back à son image : un brin provocateur. Britney Spears avait surpris son monde en désactivant une nouvelle fois son compte Instagram le 25 août. Le timing était d'autant plus étonnant que la chanteuse sortait son premier single depuis des années dès le lendemain. Aujourd'hui, la star de 40 ans est bel et bien de retour.

"Calmez-vous. Non pas du tout, restez en éveil ! Et voici mes fesses !", a-t-elle écrit, taquine, sur le réseau social. Britney Spears y a partagé une vidéo de ses récentes vacances durant lesquelles elle a manifestement pris du bon temps. Comme souvent ces derniers mois, elle apparaît encore et toujours topless.

"J'apprends que chaque jour marque un nouveau départ pour essayer d'être une meilleure personne et pour faire ce qui rend heureux. Oui, je choisis le bonheur aujourd'hui. Chaque jour, j'essaye d'oublier les blessures et l'amertume et de me pardonner et de pardonner aux autres", écrivait-elle sur Twitter pour justifier sa courte détox digitale.