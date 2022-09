George, Charlotte et Louis, adorable trio pour leur première rentrée des classes commune

Plus qu'une nouvelle école. La rentrée rime avec chamboulements pour les Cambridge cette année. Durant l'été, Kate Middleton, le prince William et leurs enfants ont quitté l'appartement 1A de Kensington Palace, à Londres, pour la campagne. Leur nouveau nid douillet se nomme Adelaide Cottage et se situe à Windsor. Ce mercredi 7 septembre, les bambins royaux découvraient aussi leur nouvel établissement scolaire.

Chemise blanche à petits carreaux et short marine pour George et Louis, robe bleu ciel pour Charlotte. Les deux princes et la princesse étaient accompagnés par de leurs parents pour cette rentrée médiatisée à la Lambrook School. Kate Middleton avait opté pour une robe à pois ocre. C'est la toute première fois que les enfants du duc et la duchesse se retrouvent dans la même école. La presse britannique précise qu'il s'agissait d'un "taster day", une prérentrée pour habituer les élèves à leur nouvel environnement. Les cours commencent ce jeudi 8 septembre.