Guerre du rosé: Angelina Jolie réclame une somme astronomique à Brad Pitt

La guerre entre Angelina Jolie et Brad Pitt continue de plus belle. Après la fuite d'un dossier du FBI qui faisait état de violences présumées de l'acteur envers son ex-femme dans un jet privé en 2016, voici qui leur château français redevient un champ de bataille.

Pourtant ce petit coin de paradis provençal semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Acheté officiellement en 2012 pour la somme de 60 millions de dollars, Miraval fut le théâtre de leurs amours. C'est là que Brad Pitt et Angelina Jolie décidèrent de se marier deux années plus tard. De plus, le rosé d'exception que l'ancien couple de stars y produit encore est un véritable carton. Mais depuis leur séparation, les deux acteurs s'accusent mutuellement de vouloir y prendre les pleins pouvoirs.

Aujourd'hui, on apprend qu'Angelina Jolie, via sa société Nouvel, réclame pas moins de 250 millions de dollars à son ex. Des documents relayés par People parlent d'un "plan sournois" mis en place par Brad Pitt et des amis pour la faire céder à des conditions avantageuses "Pitt savait qu'une grande partie de la richesse et des liquidités de Jolie était liée à ses parts et a utilisé ce fait pour essayer de la forcer à accepter des conditions déraisonnables", lit-on dans la plainte. La réponse de l'intéressé ne devrait pas tarder.