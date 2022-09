Les scandales, Meghan... la relation particulière entre le prince Harry et Elizabeth II

Il est arrivé trop tard. Comme son frère William, le prince Harry n'est pas parvenu à dire adieu à sa grand-mère en Écosse. C'est sans Meghan Markle, restée à Frogmore Cottage, que le duc de Sussex a tenté de rallier le château de Balmoral et le lit de mort d'Elizabeth II. Tout un symbole. Si une distance s'est installée entre la reine et son petit-fils depuis le "Sussexit", ce ne fut pas toujours le cas, loin s'en faut.

Humour ravageur

C'est une image devenue culte : en 2016, Harry faisait la promotion de ses Invictus Games aux côtés de Sa Majesté. Mis au défi par Barack Obama, le prince se laissait aller à un "lâché de micro" devant sa grand-mère, pince-sans-rire à souhait. Un mélange des genres savoureux qui illustre à merveille leur complicité d'antan. Avant de claquer la porte de la famille royale, le fils de Diana et de l'actuel Charles III a longtemps joui du statut de "petit-fils" préféré de la reine. Comme le prince Philip, il savait la faire rire aux éclats depuis tout petit. "Harry était bien le seul à pouvoir lui faire des blagues. C'était hilarant", révélait ainsi Paul Burrel, ancien majordome royal.

L'adolescence scandaleuse

Pourtant ce rebelle dans l'âme a donné du fil à retordre à sa famille. Soirées alcoolisées, costume nazi... Elizabeth II lui a passé la plupart de ses frasques de jeunesse. Un scandale médiatique avait toutefois consterné la reine au plus haut point. Alors étudiant au prestigieux Eton College, Harry passait alors plus de temps à fumer de l'herbe et au pub que sur les bancs de l'université. Du pain béni pour les tabloïds affamés. Il aura droit à un recadrage en règle de son père. "La reine partage le point de vue du prince Charles sur la gravité du comportement du prince Harry et soutient les mesures qui ont été prises. Elle espère que l'affaire peut maintenant être considérée comme close", pouvait-on lire dans un communiqué de Buckingham Palace. Lesdites mesures ? Un célèbre passage dans un centre de désintoxication qui débouchera sur ses années formatrices à l'armée.

©afp

Les années 'Megxit'

Après des années dans le rang, la volonté d'émancipation du prince et son union avec Meghan Markle auront ensuite rebattu les cartes pour de bon. Exilés californiens en quête d'"indépendance financière", les Sussex ont rapidement mis la reine et le reste des Windsor dans une situation des plus inconfortables. Les derniers mois, marqués par des attaques masquées et des polémiques à rebondissement, auront entaché leur relation. L'une des dernières interactions d'Elizabeth II avec son petit-fils ? Sa rencontre avec Lilibet Diana en toute intimité durant le jubilé. La reine aux 70 ans de règne avait toutefois mis les choses au clair en amont : aucune photo de l'événement ne sera tolérée. Un autre symbole avec lequel le duc de 37 ans devra désormais vivre le reste de sa vie.