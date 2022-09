Meghan Markle recalée ? Un journaliste de la BBC donne la raison de son absence à Balmoral

Il y a vingt-quatre heures, les médecins royaux partageaient leur "préoccupation" quant à la santé de la reine Elizabeth II. Alors que tous les Britanniques retenaient leur souffle, les membres de la Firme ralliaient l'Écosse avec précipitation. Dans un premier temps, il fut annoncé qu'Harry et Meghan avaient annulé leur tournée européenne pour rejoindre Balmoral en duo. Mais c'est bien seul que le duc de Sussex a fait le déplacement.

Meghan recalée ?



Omid Scobie, journaliste, auteur et parfois jugé comme un porte-parole officieux de Meghan Markle, a rapidement mis la duchesse au même plan que Kate Middleton, restée à Windsor pour s'occuper de George, Charlotte et Louis. Ce jeudi 8 septembre marquait en effet leur premier jour dans leur nouvel établissement scolaire. Sur la BBC, on croit connaître les raisons d'un tel revirement de situation. Nicholas Witchell, correspondant royal de la chaîne britannique, a défendu une autre théorie plausible. "Pour être franc, elle pourrait ne pas être très chaleureusement accueillie", a-t-il glissé à l'antenne. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que ni Harry ni William n'ont le temps de dire adieu à leur grand-mère, décédée à l'âge de 96 ans.