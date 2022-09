Nos stars pleurent Elizabeth II: "Une personnalité rare qui n’existera plus"

Je ressens énormément de tristesse car c'était quelqu'un qui était tellement en dehors du temps, au service de sa nation depuis plus de 70 ans ", nous confie Chantal Goya (voir vidéo sur dh.be), qui sera en spectacle ce 16 octobre à Forest National avec son show musical Le Soulier qui vole . "Elle est tellement importante car c'est une personnalité très rare."

La célèbre chanteuse pour enfants ("Bécassine", "Un lapin", "Pandi Panda", "Monsieur le Chat botté"), âgée aujourd'hui de 80 ans, sait de quoi elle parle puisqu'elle a vécu à Londres pendant trois ans, de 1962 à 1965. "La reine d'Angleterre était un événement à elle toute seule. On allait devant les grilles du palais de Buckingham pour la voir sur son balcon. C'est quelqu'un qui n'existera plus. Je pense que toute une époque va partir avec elle. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, la vie continue…"

"Elle n’a jamais fait de scandale"

La femme de Jean-Jacques Debout ne la jamais rencontrer mais elle souligne qu'elle "ne ressemblait à personne et que de sa petite enfance à aujourd'hui, elle est restée la même. Elle n'a jamais fait de scandale, toujours été très calme à l'intérieur d'elle-même et ça se sentait dans son pays et pour les Anglais qui sont d'un naturel flegmatique. Mais elle avait beaucoup d'humour aussi. Elle était quelqu'un de très drôle. " Et de conclure : "Elle va manquer au monde entier."

David et Victoria Beckham très "attristés" et dévastés

"Je suis vraiment attristé par la mort de Sa Majesté, la Reine, a écrit l'ex-star du football David Beckham sur ses réseaux sociaux. Quelle effusion d'amour et de respect pour le jubilé de platine, pour sa vie au service de la nation. La dévastation que nous ressentons tous aujourd'hui montre ce qu'elle représente pour les gens de ce pays et du monde entier, combien elle nous a inspirés par son leadership, comment elle nous a réconfortés lorsque les temps étaient difficiles. Jusqu'à ses derniers jours, elle a servi son pays avec dignité et grâce. Cette année, elle aura su à quel point elle était aimée. Mes pensées et mes prières accompagnent notre famille royale…" Et son épouse, Victoria Beckham, d'être sur la même longueur d'onde: "Aujourd'hui est un jour très triste, non seulement pour notre pays, mais pour le monde entier. Je suis profondément attristée par le décès de notre bien-aimé monarque, Sa Majesté la Reine. On se souviendra d'elle pour sa loyauté et son service inébranlables, et mes pensées accompagnent la famille royale en cette période incroyablement triste."

Whoopi Goldberg : "J’étais impressionnée par notre rencontre"

"Il y a plusieurs années, en 2019, j'ai rencontré la reine Elizabeth à The Royal Variety Performance, écrit la star de Sister Act sur Twitter. Comme elle m'approchait, tout ce que je pouvais penser était : 'Que diable ! Je suis une enfant américaine et je suis en compagnie de la reine d'Angleterre.' J'étais impressionnée. Reposez en paix. God save the King." Elle n'est pas la seule comédienne à saluer la Reine. Luke Evans (The Hobbit, Dracula, Les Trois Mousquetaires) s'est aussi exprimé sur ses réseaux, accompagné d'une photo avec la Reine au Royal Albert Hall. "C'était un tel honneur de chanter pour Sa Majesté la Reine le jour de son 92e anniversaire."

Elton John: "La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie"

Elton John s'est dit "profondément triste" à l'annonce du décès de la reine Elizabeth II. "La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie, de l'enfance à aujourd'hui, et elle va beaucoup me manquer", a écrit le légendaire musicien britannique sur Twitter. "Elle avait une présence inspirante et a guidé le pays à travers certains de nos plus grands et plus sombres moments avec grâce, décence et une sincère chaleur compatissante". Lors de son concert à Toronto où il lui a rendu hommage en chanson, celui qui a interprété le titre "Don't Let The Sun Go Down On Me" en son honneur a ajouté ceci : "J'ai 75 ans, elle a été avec moi toute ma vie et je suis très triste qu'elle ne soit plus avec moi. Mais je suis content qu'elle soit en paix". Elton John avait, par le passé, déjà chanté "Candle in the Wind" pour le décès de Diana. "Elle le méritait, elle a travaillé très dur."

Céline Dion : "Une femme avec tellement de grâce, d’élégance et d’une gentillesse extraordinaire"

"Sa Majesté la reine Elizabeth II était une femme avec tellement de grâce, d'élégance et d'une gentillesse extraordinaire, a écrit la chanteuse canadienne qui est sortie du silence pour rendre hommage à la Reine. E lle a consacré sa vie au service public, aidant sans relâche les personnes dans le besoin. Elle était un modèle de force et de dignité pour tant de gens et sa perte sera grandement ressentie dans le monde entier. Elle nous manquera tous. Mes plus sincères condoléances à la famille royale et à tous ceux qui l'aimaient et la chérissaient."