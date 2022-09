"Obsédée par le sexe", Madonna est surprise en train d'embrasser un mannequin de 23 ans

À 64 ans, Madonna ne rougit pas en disant que son obsession du moment est le sexe. La star, désormais plus célèbre pour ses scandales que pour sa musique, a même été aperçue en charmante compagnie à New York.

Célibataire depuis le mois d'avril et sa séparation avec le danseur Ahlamalik Williams, la "Materiel Girl" jette désormais son dévolu sur un mannequin qui a 41 ans de moins qu'elle et plus jeune que sa propre fille aînée. Le prénommé Andrew Darnell est un mannequin âgé de 23 ans. Le duo a affiché sa complicité lors d'un concert du musicien REMA et au restaurant, rapporte Page Six.

"Ils étaient définitivement en train de s'embrasser. Elle et Andrew ont été très ouvertement affectueux toute la nuit, se blottissant et se câlinant", a affirmé une source dans le média américain. La chanteuse et le jeune homme se sont manifestement rencontrés lors d'un récent shooting pour Paper Magazine.Leur baiser langoureux avait même fini en couverture.