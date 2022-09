Émilie Dupuis endeuillée : "Tu laisses un énorme vide"

"Le cœur est lourd, les larmes sont nombreuses et la tristesse m’a envahie, écrit ainsi Emilie Dupuis, ce dimanche matin sur Instagram, au sujet de Jacques. Tu laisses un énorme vide, bon voyage bon-papa." Un touchant message posté en légende d’une série de photos en noir et blanc. Sur le premier, on peut la distinguer enfant, assise sur les genoux de son "bon-papa", entouré d’autres enfants. Plus loin, des images plus récentes de son grand-père et sur lesquelles apparaissent ses propres enfants à ses côtés. "Du fond de mon cœur , MERCI d'avoir été ce merveilleux grand père aimant et protecteur", conclut-elle.

La présentatrice de RTL-TVI avait déjà présenté son Jacques lors du programme "Une vie d'écart", une émission intergénérationnelle où apparaissaient son grand-père et son fils, Jude. "Mon grand-père vit avec RTL depuis que j'y travaille. Il ne rate jamais une de mes apparitions, avait-elle confié à 7Dimanche. Pour lui, c'est une fierté de participer. J'espère que ce programme fera passer un joli message aux familles qui ont encore la chance d'avoir un arrière-grand-parent."