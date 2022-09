Charlène et Albert de Monaco partagent un rare baiser en public

Une tendre attention. Charlène de Monaco a eu un début de semaine fructueux avec un événement officiel dès le lundi 12 septembre. La princesse de 44 ans a posé la première du futur refuge de la Société Protectrice des Animaux (SPA) à Peille, non loin du Rocher. Elle a pu compter sur le soutien d'Albert II avec qui elle a affiché sa complicité à la vue de tous.

Le couple princier, immortalisé par la presse, a échangé un rare baiser en public sur le terrain du futur centre. La preuve que les tensions présumées sont derrière eux. Celle qui sera présidente de cet établissement qui verra le jour en 2023 était vêtue d'un chemisier blanc et d'un pantalon de costume noir et ample. Le poste de président de la SPA monégasque était laissé vacant depuis le décès d'Elizabeth-Ann de Massy, baronne et cousine germaine d'Albert II et des princesses Caroline et Stéphanie, en 2020.