"J'ai une tendinite au bras": la patronne des influenceurs moquée, son expression devient virale

Diffusée dimanche soir, l'émission intitulée "Arnaques, fric et politique : le vrai business des influenceurs" a été abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Le magazine y dévoilait les coulisses du métier d'influenceurs, où des (ex-)stars de la télé-réalité font la promotion de produits parfois peu recommandables pour gagner quelques milliers d'euros.

Longuement interrogée par Tristan Waleckx à la fin du programme, Magali Berdah a dû justifier certains placements de produits plutôt louches. Lorsque le journaliste l'a interpellée sur des montres connectées qu'on pouvait trouver bien moins chères ailleurs, en lui demandant si elle portait l'objet dont elle avait fait la promo, sa réponse a quelque peu étonné. "Oui je l'ai déjà portée, la montrée connectée. Là, j'ai une tendinite au bras...", a-t-elle rétorqué.

Un argument qui a fait mouche... sur les réseaux sociaux, où sa réponse a été largement détournée.

Interrogée sur cette séquence par Brut, Magali Berdah estime qu'elle a été mal comprise. "J'ai plusieurs montres. Des fois, je mets l'une. Des fois, je mets l'autre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ensuite, j'ai voulu dire: j'ai une tendinite au bras et le fait de porter une montre connectée, ça m'aide. (... ) Je voulais dire que les montres connectées, les gens qui ont des tendinites, ça nous aide à ne pas porter le téléphone et à ne pas avoir la main tout le temps, voilà… C'était dans ce sens-là que je voulais le dire, alors pardon si je n'ai pas été très claire".

Pas sûr que cette réponse apporte les éclaircissements nécessaires.