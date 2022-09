Harry et Meghan quittent Westminster Hall main dans la main, les Britanniques furieux

Sans accroc ou presque. Ce mercredi 14 septembre, à 15h30, le cercueil d'Elizabeth II quittait Buckingham Palace pour rejoindre Westminster Hall. Un moment aussi solennel que millimétré durant lequel la famille royale britannique a affiché un front uni. Le prince Harry et Meghan Markle étaient de la partie.

Le duc de Sussex, privé de son uniforme militaire au même titre que son oncle, le prince Andrew, a traversé le Mall derrière Charles III, la princesse Anne et le prince Edward. L'ancienne actrice, elle, a rallié ce cœur de la monarchie parlementaire séparément. Là, l'archevêque de Canterbury a rendu hommage à Sa Majesté et l'émotion fut palpable. La famille royale a ensuite quitté les lieux pour laisser les Britanniques dire un dernier adieu à la reine aux 70 ans de règne à partir de 18h. Et c'est main dans la main que les Sussex sont repartis.

La séquence forte a rapidement été critiquée par les Britanniques. "Aucun respect pour le protocole royal","aucune classe", "tellement irrespectueux", "c'est la journée de la reine et c'est gênant, personne d'autre ne s'est tenu la main", pouvait-on lire sur Twitter dans la foulée. Depuis le décès d'Elizabeth II le 8 septembre dernier, les Sussex sont plus que jamais sous le feu des critiques.