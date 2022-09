"Je ne peux pas supporter ce foutu truc !": Charles III s'énerve contre un stylo dans une vidéo virale

Qui dit succession dit aussi pression. Tout va très vite depuis l'annonce du décès d'Elizabeth II le jeudi 8 septembre : recueillement à Balmoral, préparatifs en cascade, prestation de serment, rencontre avec les grandes figures de la société britannique... Charles III est sur tous les fronts. Et le stress est parfois palpable.

Celui qui avait déjà recadré un membre du staff à cause d'un encrier qui le gênait a encore exprimé sa frustration ce 13 septembre. Charles, à Belfast pour la tournée d'hommage à Sa Majesté, a piqué une crise après l'utilisation d'un stylo plume récalcitrant. "Oh, mon Dieu, je déteste ça !" a-t-il pesté avant de passer ledit stylo à son épouse Camilla Parker Bowles. Cette dernière, plus calme, a ensuite exigé qu'on lui en fournisse un autre. "Je ne peux pas supporter ce foutu truc ! C'est ce qu'ils font à chaque fois", a-t-il ajouté, colérique. Certains internautes n'ont pas manqué de rappeler que le roi est toujours en deuil et que la pression liée à son nouveau statut est sans doute immense.