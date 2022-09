Leonardo DiCaprio: les premières photos de l'acteur avec Gigi Hadid fuitent

De quoi donner du poids à la rumeur ? Ces jours-ci, la presse américaine l'affirme : Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid en pinceraient l'un pour l'autre. De nouvelles photos illustrent leur récente complicité.

Toujours friand d'exclusivités, le Daily Mail a pu immortaliser le nouveau couple présumé lors d'une virée à New York. On y voit l'acteur de 47 ans et le mannequin de 27 ans échanger et être tactiles lors d'une soirée à Casa Cipriani, lieu huppé de la Grosse Pomme. Fraîchement célibataire, Leonardo DiCaprio passerait de plus en plus de temps avec la soeur de Bella Hadid."Ils apprennent à se connaître, mais ils ne sortent pas encore ensemble", a récemment glissé une source dans People. "Leonardo veut vraiment qu'il se passe quelque chose avec Gigi", affirmait une autre source dans le même média.