"Totalement fou": Meghan Markle a-t-elle dissimulé un micro sous sa robe à Windsor ?

Machine à polémiques. L'apparition surprise de Meghan Markle aux côtés des princes Harry et William et de Kate Middleton au château de Windsor n'en finit plus de diviser. Une nouvelle théorie abracadabrantesque élaborée sur Twitter va plus loin que jamais.

Dans un premier temps, c'est l'attitude de l'ancienne actrice qui avait dérangé la Toile. La duchesse de Sussex, jugée "vaniteuse", ne pouvait pas s'empêcher de remettre ses cheveux en place lors de ce bain de foule impromptu. Aujourd'hui, ses détracteurs pensent savoir qu'elle dissimulait un micro posé sous sa robe.



Certains internautes croient en effet deviner la présence d'un objet électronique et carré à la vue de certaines photos de l'événement. La presse britannique n'a pas manqué de relayer ces suspicions à charge. "C'est totalement fou et dommageable pour elle. Bien sûr qu'elle ne portait pas de micro", a fait savoir une source du côté du média américain Page Six.