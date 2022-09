Gérard Darmon très critique à l'égard du cinéaste Jean-Luc Godard: “Je ne peux pas admirer quelqu’un qui hait à ce point les Juifs"

Ce mardi matin, nous vous informions du décès du cinéaste Jean-Luc Godard, décédé à l'âge de 91 ans. Cinéaste très connu, il était également un militant de la cause palestinienne, lui qui a jadis eu des propos très controversés sur les juifs.

Invité sur le plateau de C à vous, sur France 5, Gérard Darmon a été invité à réagir au décès du cinéaste. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'acteur ne le portait pas dans son coeur.

“J’ai peur d’être un peu à contre-courant en parlant de ce monsieur. Le cinéaste qu’il était, ce n’était pas ma tasse de thé", prévient-il. Avant d'évoquer l'homme: “Il n’a pas été très bienveillant pour ma communauté, pour les Juifs en général et pour Israël en particulier. Je trouve que les propos qu’il a tenus étaient absolument inadmissibles, c’était de l’antisémitisme, c’était du négationnisme, c’était du révisionnisme”.

Et de poursuivre: “Je pense que j’ai été plus touché par la disparition de la reine Elizabeth II, pardonnez-moi. Je ne peux pas admirer quelqu’un qui hait à ce point les Juifs. Ce n'est pas possible. C’était le cas avec Céline.On me somme de lire Céline, je ne le ferai jamais. C’est un peu comme si j’admirais les peintures d’Hitler. Non, je m’en fous. Ça ne m’intéresse pas. Paix à son âme mais ce n’est pas quelqu’un que j’apprécie. Aller dire qu’en réalité les Juifs de la Shoah s’étaient fait tuer exprès, comme des moutons, pour que, trois ans après, on reconnaisse Israël (...) je trouve ça honteux”, conclut-il.