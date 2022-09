Le prince Harry fête ses 38 ans: le silence de la famille royale

Ni le moment ni l'endroit ? Le prince Harry fête ses 38 ans aujourd'hui, et ce sont sans doute l'amertume et la tristesse qui priment. La veille, le duc de Sussex marchait avec le reste de la famille royale britannique lors de la procession du cercueil d'Elizabeth II. 25 ans plus tôt, il en faisait de même après le décès de sa mère, Diana. Un événement traumatique pour l'enfant qu'il était.

Habituellement, les Windsor ne manquent jamais de célébrer un anniversaire royal sur les réseaux sociaux. Les hommages sont habituellement publiés par les comptes officiels respectifs des membres de la Firme dans la matinée, entre 10h et 11h, sur Twitter. Photos souvenirs, message et emojis, tout y est. Mais pas aujourd'hui. Depuis le décès d'Elizabeth II le 8 septembre dernier, c'est feu Sa Majesté qui est dans les têtes et dans les coeurs, et ce malgré l'accession au trône de Charles III. Les obsèques d'Elizabeth II auront lieu lundi 19 septembre.