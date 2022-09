"Un charme incroyable": Albert de Monaco rend hommage à Grace Kelly pour les 40 ans de sa mort

Ce jour fatidique, Grace Kelly perdait la vie après un terrible accident au volant de sa Rover 3500S V8 survenu la veille. Albert de Monaco le concède volontiers : il a du mal à réaliser que cela fait déjà quatre décennies.

"Je me retrouve à penser à elle"



"On n'a pas l'impression que cela fait 40 ans. Bien souvent, au cours d'une journée, d'une semaine, non seulement je me retrouve à penser à elle, mais de nombreuses personnes se souviennent encore d'elle", a-t-il confié dans le magazine People pour cet anniversaire. "Elle avait du charme et une allure incroyables. Et ce n'est pas seulement sa beauté ou l'icône de mode qu'elle était qui attire les gens. C'est sa chaleur, son cœur, l'humanité que les gens voyaient en elle dont ils se souviennent", a-t-il poursuivi dans des propos traduits par ELLE. Son plus grand regret ? Que sa mère n'ait pas pu rencontrer ses petits-enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella. "J'aimerais qu'elle soit là pour voir (...) à quel point ils sont formidables", a confié l'époux de Charlène.