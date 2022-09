Une chanteuse des Spice Girls révèle avoir été violée la veille de leur premier concert: "J'ai tout fait pour oublier ce traumatisme"

Vingt-cinq ans plus tard, Mel C s'est sentie prête à parler de ce qu'il s'est passé un soir de 1997, quand elle a été victime d'une agression sexuelle.

C'était la veille du premier concert des Spice Girls. "J'ai tout fait pour 'oublier' ce traumatisme, je voulais me concentrer sur mon travail. Je ne voulais pas faire d'histoires, mais aussi, je n'avais pas le temps de m'en occuper.", a-t-elle confié dans le podcast "How To Fail with Elizabeth Day".

"Nous étions à Istanbul, nous avons fait deux spectacles là-bas. À l'époque, nous n'avions jamais fait un concert complet auparavant, donc évidemment, nous avions répété pendant des semaines à l'avance".

Sans donner beaucoup de détail, l'artiste a expliqué qu'elle avait été victime d'agression sexuelle dans son hôtel alors qu'elle se faisait masser. "Je me suis sentie violée. Je me suis sentie très vulnérable. Je me suis sentie gênée et je n'étais pas vraiment sûre de comprendre ce qu'il était en train de se passer."

Mais à 48 ans, Mel C a décidé d'en parler, elle qui compte évoquer cette histoire dans le livre qu'elle écrit. "Je me suis en quelque sorte réveillée, j'y ai pensé et je me suis dit: 'Oh, mon Dieu, je n'avais même pas pensé à mettre ça dans le livre'. Puis, bien sûr, j'ai dû me demander si je voulais le révéler. J'ai réalisé que c'était vraiment important pour moi d'en parler et de pouvoir enfin y faire face."