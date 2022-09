Kim Kardashian va imposer cette condition au futur homme de sa vie

Un moyen de ne pas reproduire les mêmes erreurs ? Après une relation aussi courte qu'intense avec l'humoriste Pete Davidson, Kim Kardashian a décidé d'arrêter les frais. Celle qui se rêve avocate a confié ce qu'elle cherchait désormais chez un homme pour trouver grâce à ses yeux.

"Je pense que ça va être un scientifique, un neuroscientifique, un biochimiste, un médecin ou avocat. C'est peut-être ce que j'envisage à l'avenir", a déclaré la femme d'affaires dans l'émission de l'animateur James Corden. Un profil qui tranche avec celui de ses précédentes conquêtes. Toutefois, Kim K n'entend rien brusquer et privilégie actuellement sa carrière florissante. "Je n'y ai pas vraiment pensé à me remettre sur le marché, parce que je ne regarde pas. (...) Je pense que j'ai besoin de temps pour moi et pour me concentrer, terminer l'école, tout ça", a-t-elle ajouté. Récemment, une source proche affirmait que l'ex de Kanye West ne verrait aucun inconvénient à se mettre en couple avec quelqu'un de plus âgé qu'elle. L'avenir nous le dira.