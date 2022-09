Le regard glacial de Kate Middleton qui a complètement déstabilisé Meghan Markle

L'époque des "Quatre Fantastiques" semble bien loin. Si les princes William et Harry ont enterré la hache de guerre pour honorer la mémoire de leur défunte grand-mère, la tension reste palpable. Et elle est cristallisée par une séquence particulièrement éloquente entre leurs épouses, Kate Middleton et Meghan Markle.

Le 10 septembre, les Sussex et les Wales ont franchi ensemble le portail de Windsor pour aller à la rencontre des badauds en deuil. Avant de regagner deux véhicules distincts, les couples royaux ont salué une dernière fois la foule devant les caméras du monde entier. Le regard assassin lâché par la nouvelle princesse de Galles en direction de l'ancienne actrice a été abondamment commenté.

"Contrairement à la femme confiante que nous connaissons, Meghan a semblé mal à l'aise lors de cette rencontre, ce qui n'est pas surprenant étant donné les récentes critiques auxquelles elle a été confrontée", a analysé l'experte royauté Katia Loisal à la télévision australienne. Un moment qui prouverait que le chemin vers la réconciliation est encore (très) long.