Prince William - Prince Harry, l'amour-haine : "Une réconciliation entre frères ? Je n'y crois pas du tout" Pour le spécialiste des monarchies Patrick Weber, la mort de la Reine ne changera rien à la situation complexe entre William et Harry. Weymeels Elodie ©Ennio Cameriere - AP

Lors des funérailles cérémonielles de Elizabeth II, personne n’aura pu s’empêcher de suivre les mouvements et les regards de ceux qu’on a appelés un temps les "Fab Four", les Quatre Formidables. On aura vu William et Harry suivre côte à...