Quelles seront les personnalités présentes au Stars Rallye Télévie 2022?

Prêts? Partez! Ce dimanche, les bolides du Stars Rallye Télévie prendront place à l’aérodrome de Namur-Temploux. Des voitures d'exception, électriques et hybrides, seront pilotées le temps d'une journée par des personnalités de milieux différents (sport, télévision, spectacle, etc.). Celles-ci accompagneront des enfants atteints par le cancer sur un parcours spécialement préparé pour eux. Les enfants participants seront encadrés par l'association OHANA, en collaboration avec l'Hôpital des Enfants Reine Fabiola, dont l'objectif est de soutenir et apporter quelques moments de bonheur aux enfants malades ou porteurs de handicap en Belgique.

Cette année, Thomas de Bergeyck, journaliste et spécialiste des têtes couronnées de RTL-TVI, Mademoiselle Luna, DJ et animatrice de Radio Contact, Carlos Vaquera, magicien, ou encore Eric Boschman, sommelier belge, se retrouveront au volant de modèles uniques, gracieusement prêtés par les importateurs. Parrain et marraine de l'édition précédente, Alexandre Bouglione et Anne Ruwet ont cédé leur place à Vanina Ickx, pilote automobile, d'avion et ancienne cavalière, et l'humoriste belge Richard Ruben.

Ouvert au public, l'événement est organisé au profit du Télévie. L'argent récolté dans le cadre des différentes activités organisées lors cette journée (rallye, baptême de l'air en planeur, vol en hélicoptère, tour en montgolfière Bel RTL, pétanque, château gonflable pour enfants ou encore grimages) visera à faire avancer la recherche contre le cancer.

Plus d'infos et inscriptions sur www.starsrallyetelevie.com