70 millions de dollars: Kim Kardashian vient de s'acheter l'extraordinaire villa de Cindy Crawford

La villa de tous les superlatifs. À la tête d'une fortune estimée à plus d'un milliard de dollars, Kim Kardashian vient de s'offrir un nid douillet à la hauteur de ses ambitions. L'ancienne propriétaire ? Nulle autre que le top model Cindy Crawford.

Un terrain entre terre et mer de 13.000 mètres carrés, une maison chic, épurée et lumineuse s'étalant sur 690 mètres carrés, six salles de bains pour quatre chambres, le tout pour la somme de 70,4 millions de dollars. Voici les chiffres vertigineux derrière cet investissement immobilier de luxe. Nichée sur les falaises de Malibu, cette villa datant des années 1940 comporte également une vaste piscine, un terrain de tennis et une salle de sport dernier cri. Le must : un accès très VIP à la plage par un escalier en bois. Son ex Kanye West possède lui aussi une demeure estimée à plus de 50 millions de dollars dans les environs. Un nouveau point de friction pour l'ancien couple de stars ?