Adam Levine: sa maîtresse supposée dévoile leur liaison dans une vidéo virale sur TikTok

15 millions. C'est le nombre de vues cumulées sur la vidéo-choc de Sumner Stroh sur TikTok. Ce mannequin aux 375.000 abonnés l'affirme : Adam Levine et elle ont eu une relation. Le hic ? Le leader de Maroon 5 est un homme marié et Behati Prinsloo, sa femme, a révélé attendre leur troisième enfant il y a seulement quelques jours.

"Moments déplacés"

"J'avais une liaison avec un homme qui est marié à un mannequin de Victoria's Secret. À l'époque, j'étais jeune et naïve. Je veux dire, très franchement, je me sens exploitée. Je ne naviguais pas dans les mêmes cercles que lui, contrairement à maintenant. Donc j'étais très facilement manipulable", a-t-elle confié sur le réseau social. Stroh soutient que la liaison a duré environ un an et que la star aurait même songé à appeler son futur enfant "Sumner", photos de messages à l'appui.





Ce 20 septembre, Adam Levine a nié toute relation dans la durée, mais a reconnu avoir "franchi la ligne", rapporte le site américain TMZ. "Il y a eu certains moments déplacés. Je le reconnais et j'ai pris des mesures pour y remédier avec ma famille", a-t-il ajouté dans un communiqué.