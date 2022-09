"J’ai versé pas mal de larmes": Lucas Léonard, gagnant belge du dernier "Pékin Express" s’est marié (Photos)

Ce samedi 17 septembre, Lucas et sa femme Julie se sont dit "oui". Et le gagnant de la dernière saison de "Pékin Express" vient de révéler quelques clichés de la cérémonie.

En avril dernier, Nicolas et Lucas, les deux frères belges originaires de Malmédy, remportaient les 100.000 euros de la saison 15 de "Pékin Express" intitulée "Sur les terres de l'aigle royal". Une somme avec laquelle Lucas voulait notamment offrir le plus beau des mariages à sa compagne Julie. Voilà donc qui est chose faite comme il le déclare lui-même sur Instagram. "La boucle est bouclée… Ce week-end, je me suis marié à une magnifique et merveilleuse personne ! On s'est dit oui entouré de nos familles, nos amis. c'était une journée incroyable… une journée gravée dans nos mémoires… Je suis très ému… et je vous avoue avoir versé pas mal de larmes."