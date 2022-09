Funérailles d'Elizabeth II: la princesse Charlotte affiche son caractère bien trempé dans une vidéo

Sages comme des images. À 7 et 9 ans, la princesse Charlotte et le prince George ont eu un comportement irréprochable au moment de dire adieu à leur "Gan Gan" adorée à Westminster Abbey. La petite soeur de l'héritier s'est toutefois illustrée durant cette journée historique et chargée en émotions.

Si les larmes de la fille de Kate Middleton et du prince William ont touché le monde entier, un autre moment a été repéré et commenté sur les réseaux sociaux. Charlotte, connue pour sa personnalité bien trempée, s'est montrée un brin autoritaire avec son frère durant la procession. "Tu dois t'incliner", la voit-on lui dire avec fermeté avant que le cercueil d'Elizabeth II ne passe devant eux.

Lors du jubilé de platine de Sa Majesté, la princesse avait déjà sermonné George à cause de sa posture approximative. "Le bras en bas, George", avait-elle glissé lors de leur apparition au balcon de Buckingham Palace en juin dernier.