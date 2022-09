Mathilde et Philippe partagent des images émouvantes des funérailles d'Elizabeth II

Un lien privilégié avec la Belgique. En 1993, Elizabeth II marquait l'Histoire en se déplaçant personnellement aux funérailles du roi Baudouin à Bruxelles. Une exception notable. Les deux têtes couronnées, qui avaient accédé au trône à l'orée des années 1950, entretenaient une belle amitié. Ce lundi 19 septembre, Philippe et Mathilde étaient naturellement à Westminster Abbey pour les funérailles de feu Sa Majesté.

Le roi et la reine des Belges ont, via le compte officiel du Palais, partagé quelques clichés de ce voyage officiel des plus solennels. "Le Roi et la Reine ont rendu un dernier hommage à la Reine Elizabeth II hier à Westminster Hall. Aujourd'hui, les Souverains ont assisté aux funérailles d'État à Westminster Abbey", peut-on lire sur Instagram. L'émotion du couple royal y est palpable et on aperçoit également Felipe VI et Letizia d'Espagne sur l'une des photos choisies. Albert et Charlène de Monaco, Margrethe II du Danemark ou encore Rania et Abdallah de Jordanie avaient fait le déplacement pour dire adieu à la reine de 96 ans.