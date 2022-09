"Ils m’ont sorti comme un malpropre": Laurent Maistret (Koh-Lanta) s'exprime sur sa sortie de Mask Singer

Caché sous le costume de chevalier, Laurent Maistret a été éliminé ce mardi soir de Mask Singer sur TF1. Mais le gagnant de la saison 7 de Danse avec les stars et figure emblématique de Koh-Lanta n’a pas pu cacher sa déception à Camille Combal.

"Je suis dégoûté, ils m'ont sorti comme un malpropre sur un prime où je n'ai même pas dansé !", a-t-il ainsi balancé en seconde partie de soirée, avant de poursuivre, sur le ton de l'humour. "Je n'ai même pas fait Michael Jackson. Il faut me faire réintégrer le groupe. Car le prochain c'était Michael Jackson et je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je sorte avant de l'avoir fait." Après ce septième candidat éliminé, ils ne sont donc plus que cinq à pouvoir prétendre à la victoire le 11 octobre prochain.