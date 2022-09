Brad Pitt dresse sa liste des homme les plus sexy du monde

Et non, l'acteur n'y figure pas.

Acteur, mais aussi sculpteur et fraîchement fondateur d'une marque de cosmétiques non-genrée... Brad Pitt est omniprésent ces jours-ci. Cela n'a pas empêché l'Américain de 58 ans de se poser face aux équipes de Vogue. Le magazine a demandé à l'ex d'Angelina Jolie quels étaient, selon lui, les hommes les plus fringants du monde, toutes époques confondues.





"Cet enf**ré de Clooney"





"Dans le monde du cinéma, car c'est mon gagne-pain, je pense évidemment à Paul Newman. Il a vieilli si gracieusement. C'était un homme vraiment spécial, généreux, chaleureux et sincère", a-t-il justifié. Brad Pitt a aussi glissé le nom d'un ami qui lui est cher : George Clooney. "Si je devais nommer quelqu'un du présent, eh bien je devrais nommer cet enfoiré de George Clooney, parce que... pourquoi pas? Parce que d'habitude, je le fais toujours sortir du classement, et il me fait toujours sortir. Et cette fois, je vais faire l'inverse, juste pour cette fois", a-t-il déclaré, non sans humour.