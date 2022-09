"J'ai essayé de le cacher à mes enfants": Shakira rompt le silence après sa séparation d'avec Gerard Piqué

Prenez deux superstars en couple depuis plus de 10 ans, ajoutez-y des problèmes fiscaux et des rumeurs avérées d'infidélité, vous obtiendrez une séparation des plus tapageuses. C'est exactement la situation traversée par Shakira et Gerard Piqué. La chanteuse colombienne a profité d'une interview-fleuve pour ELLE pour raconter comment elle l'a vécue.

"Je suis restée silencieuse, et j'ai simplement essayé de tout digérer. C'est vraiment difficile d'en parler, notamment parce que je suis encore en train de le vivre, parce que je suis une personnalité publique, et que notre séparation n'est pas une séparation comme les autres", a-t-elle confié. La maman de Sasha et Milan a longtemps pensé que tout cela n'était "qu'un mauvais rêve". C'est vis-à-vis d'eux que la rupture fut la plus difficile à gérer. "J'ai essayé de leur cacher cette situation. J'essaie de les protéger, car c'est ma priorité dans la vie. Mais quand ils entendent des choses à l'école via leurs camarades ou quand ils tombent sur des nouvelles désagréables sur Internet, cela les affecte", a-t-elle concédé.

Si Shakira reconnaît avoir mis sa carrière au second plan pour son couple avec le célèbre footballeur du FC Barcelone, elle ne regrette en rien ce "sacrifice d'amour".