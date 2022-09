Patrick Sébastien, malade d'un cancer du rein: "Tout va bien mais c'est un beau tsunami qui s'est abattu sur moi"

Pour le magazine Gala, Patrick Sébastien a accordé une très longue interview. L'occasion pour l'ancien agitateur du PAF de brasser large. "Une éviction injuste, un cancer, une séparation, ces derniers mois j'ai tout pris en rafale", estime-t-il pour nos confrères.

Ce 29 septembre, celui qui a notamment animé "Le plus grand cabaret du monde" va sortir un livre: "Vivre et renaître chaque jour". Il y évoque notamment son cancer du rein, une maladie qu'il n'avait jamais révélée. "Sur le plan de la santé, c'est un beau tsunami qui s'est abattu sur moi", poursuit-il. Dans le plus grand secret, il a été opéré et hospitalisé. "Aujourd'hui tout va bien", a-t-il assuré, même s'il a "pris du ventre car ses abdos ont été coupés pour l'opération".

Ce n'est pas la première fois que Patrick Sébastien est confronté à la maladie. Il y a douze ans, il était touché par un cancer de la peau. "Le regard d'un médecin sur un de mes grains de beauté m'a sauvé la vie. Il m'a dit d'aller le faire analyser. C'était un cancer de la peau qui, par chance, n'avait pas encore métastasé. Je ne raconte pas cela pour me faire plaindre, mais pour inciter les gens à se faire contrôler".

Sans aucun tabou, l'acteur a également évoqué le suicide qu'il a "envisagé de nombreuses fois". J'ai souvent joué avec la mort, et je continue encore tous les jours, comme avec cette cigarette que je viens d'allumer". Tout en expliquant qu'il n'en "avait pas le courage" car "Il en faut pour prendre un flingue et tirer".