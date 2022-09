Cette actrice a les "plus beaux seins" du monde selon Kim Kardashian

Qu'on le veuille ou non, les courbes affolantes de Kim Kardashian ont redéfini les standards de la beauté au 21e siècle. Mais les plus beaux seins du monde ne sont pas les siens. Et c'est la femme d'affaires qui le dit.

Selon l'ex de Kanye West, c'est Chelsea Handler qui serait dotée de la plus belle poitrine de tous les temps, rapporte le Daily Mail. Cette confidence a lieu dans le cadre de la promotion de la dernière campagne de Skims, sa marque de sous-vêtements. Cette actrice américaine de 47 ans en est désormais l'égérie et elle a posé dans les nouvelles pièces signées "Kim K". Brooke Shields, Indya Moore ou encore Juliette Lewis ont également été embauchées. "Plus de femmes devraient avoir le pouvoir de montrer leurs seins, et j'ai adoré faire partie de cette campagne pour célébrer cela !", a déclaré Handler sur son compte Instagram.