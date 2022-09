"Elle semblait s'ennuyer" : Camilla raconte comment elle voulait aider Meghan Markle à intégrer la famille royale

Une nouvelle biographie, intitulée "Camilla, Duchess of Cornwall: A Royal Survivor", indique que les échanges entre Camilla Shand et Meghan Markle n'ont pas été aussi efficaces que prévu.

Ecrite par l'experte royale britannique Angela Levin, la nouvelle biographie de Camilla, la nouvelle reine consort, pourrait se vendre comme des petits pains. Dans ce bouquin, l'auteure indique que les rencontres avec la femme d'Harry, Meghan Markle, n'ont pas eu l'effet désiré, comme l'explique le Telegraph.

Dans un extrait publié par le journal britannique, Angela Levin décrit comment Camilla a voulu aider Meghan Markle à s'intégrer dans la famille royale. Chose qui est loin d'être aisée si l'on en croit l'expérience de Camilla, bien placée pour conseiller l'actrice américaine.

Dans "Camilla, Duchess of Cornwall: A Royal Survivor", Angela Levin cite une source proche de Camilla racontant la bienveillance de la future reine consort. "Camilla ne veut voir personne rencontrer des difficultés et elle adore Meghan."

Malgré la bonne volonté et les louanges faites par la femme du Roi Charles III auprès de la famille royale, l'actrice américaine ne faisait pas d'efforts lors des invitations de Camilla. "Ellesemblait s'ennuyer et préférait suivre son propre chemin et faire à sa manière."