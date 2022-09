Harry, oublié: comment le prince aurait véritablement appris le décès d'Elizabeth II

Le 8 septembre dernier, les Britanniques retenaient leur souffle : vers midi, les médecins royaux faisaient part de leur inquiétude vis-à-vis de la santé d'Elizabeth II. On savait déjà que le prince Harry, de passage en Europe avec Meghan Markle pour une tournée, avait annulé tous ses rendez-vous pour rallier Balmoral, mais qu'il était arrivé sur place trop tard. On sait désormais dans quelles circonstances le duc de Sussex a appris le décès de sa grand-mère.

Commun des mortels

Contrairement au prince Charles et à la princesse Anne, premiers membres de la famille royale à se rendre en Écosse au chevet de la reine, le prince Harry a appris la nouvelle comme le commun des mortels. "Une source du Palais affirme qu'aucun membre de la famille et qu'aucun employé n'a appelé Harry pour lui apprendre le décès de la souveraine", lit-on dans Page Six . "Il a appris la chose par les médias au moment d'atterrir" , lit-on encore. Un terrible coup dur pour le frère de William, qui entretenait une relation privilégiée avec Elizabeth II. Son émotion au moment de rejoindre le château de Balmoral était d'ailleurs visible.