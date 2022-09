"Je me sentais mal dans ma peau": Myriam Abel se confie sur sa métamorphose physique

Il y a quelques mois, Myriam Abel, chanteuse révélée dans Nouvelle Star en 2005 – télécrochet qu'elle a remporté – et ancienne candidate des Anges, faisait la Une des médias suite à son recours au bistouri. Choqués par le visage transformé de la franco-algérienne de 41 ans, les internautes n'avaient pas été tendres sur les réseaux sociaux. "Les ravages de la chirurgie esthétique sur le visage de Myriam Abel… abusé !" ou encore "Elle est horrible, qu'est-ce qu'elle a foutu ? La pauvre", pouvait-on lire sur la Toile.

Ce mercredi, lors de son passage dans l'émission de Jordan de Luxe, la chanteuse a également marqué les téléspectateurs par son impressionnante perte de poids. "Je faisais 70 kilos pour 1m56 et là, je fais 51 kilos. J'ai retrouvé le poids de mes 20 ans." Avant cela, Myriam Abel avait du mal à accepter son corps : "J'avais vraiment une très mauvaise alimentation, et comme j'étais mal dans ma peau, c'était un réconfort pour moi l'alimentation […] Moi, je suis algérienne donc j'ai été élevée dans la semoule et le gras."

Sur les conseils d'une amie, la chanteuse a suivi "un rééquilibrage alimentaire" qui n'est pas à comparer avec un régime, dit-elle. "Aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir perdu ces kilos-là sans passer par la liposuccion."