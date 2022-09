"L'arc-en-ciel de notre vie": Stromae et Coralie Barbier fêtent les 4 ans de leur fils

48 mois de bonheur. Ce jeudi 22 septembre, Paul Van Haver, alias Stromae, et Coralie Barbier ont fêté l'anniversaire de leur fils. De lui, on ne connaît ni le visage ni même le prénom. Une volonté du couple pour préserver au mieux sa vie privée. La styliste a toutefois écrit un doux message sur son compte Instagram pour marquer le coup à sa façon.

"L'arc-en-ciel de notre vie, c'est toi. Joyeux anniversaire mon petit cœur de l'infini", a écrit la styliste dans une Story où l'on aperçoit la petite tête blonde. La légende est accompagnée du hashtag "#4ans". La dernière photo du bambin, tout aussi énigmatique, datait du 27 août dernier.

Récemment, Stromae est revenu sur sa relation avec son fils lors d'une interview avec Madame Figaro. "Mon fils a 3 ans, je le protège et je ne souhaite même pas divulguer son prénom. On est très bien dans notre petit noyau familial. On écoute de la musique tout le temps, et je suis un papa omniprésent", avait-il confié. Sa recette du bonheur en famille.