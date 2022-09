Soprano : “Je ne regarderai pas la Coupe du Monde au Qatar”

Après le boycott des sponsors des Diables rouges mais aussi les appels au boycott d'Éric Cantona ou Vincent Lindon (sans oublier la chronique au vitriol de Dan Gagnon ce lundi sur Tipik), au tour aujourd'hui de Soprano de s'exprimer sur le sujet. En showcase privé à Agadir samedi dernier pour NRJ (reportage exclusif à lire ce samedi dans votre DH Mag), la star du rap marseillaise, originaire des Comores, est aussi et surtout un grand fan du ballon rond. "Déjà, moi, une Coupe du monde en novembre…, sourit d'emblée Soprano.Normalement, moi une Coupe du monde, c'est l'été. Ce sont les vacances. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un peu bizarre. Après, il y a tout ce qu'il y a autour…" L'interprète de "Cosmopolitanie" en parle souvent avec ses amis amateurs de football. "Beaucoup de Coupes du monde sont faites dans des conditions un peu extrêmes mais c'est souvent caché…, déplore-t-il. En Russie, des gens sont morts aussi quand ils ont construit des stades pour pouvoir faire la compétition à temps. Ici, au Qatar, c'est un peu beaucoup, c'est un peu dur. Après, j'aime beaucoup le foot, je ne suis pas du genre à dire qu'il faut boycotter mais… oui, quand même."

Soprano va donc boycotter ce Mondial qatari ? "Ma problématique est que je dis à mes collègues que je ne regarderai pas la Coupe du monde car cela me fait trop mal au cœur. Il n'y a pas que la climatisation des stades, il y a beaucoup de choses. Mon pote, ensuite, me dit : 'Tu vas faire ça et tout le monde va la regarder à côté de toi. Du coup, dès que la France va marquer un goal, tu regarderas d'un coin de l'œil en disant yes ! (sourire) !" Tout le paradoxe auquel les amateurs de foot sont confrontés. "Je ne veux pas dire je vais boycotter alors qu'après je vais regarder les résultats et parce que tout le monde va être dedans. Ça me fait mal au cœur que cela se passe ainsi. La Coupe du monde va être salie par trop de choses alors que, normalement, c'est un truc de fête et là c'est un truc de business… qui est un peu trop business." Et de conclure : "Le foot, c'est du business mais là, ça fait un peu beaucoup au point que cela marche sur les droits de l'homme et beaucoup trop de choses… Donc, j'avoue, ça ne va pas être ma meilleure Coupe du monde."