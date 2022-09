"Ça peut choquer mais ce sont les prix!": voici le gros cachet demandé par Jean-Pascal de la Star Ac' pour participer à Danse avec les stars

Le candidat révélé dans la "Star Academy 1" a dévoilé avoir demandé 100.000 euros pour participer à Danse avec les stars. "Tant qu’à faire, s’ils te prennent les mecs, tu y vas au pactole, balance-t-il chez Jordan (Télé-Loisirs). Si tu demandes 100, ils vont te dire 60 et tu vas tomber à 70. Mais c’est les prix ! Ça peut choquer les gens, mais c’est les prix."

Et TF1 ne risque pas d’accepter. "Ils ne me le proposeront pas, je ne pense pas".Cette année, la plus grande star (Billy Crawford) aurait en effet touché 80.000 euros selon le magazine Public. David Douillet s'en sortirait avec 60.000 euros. Eva Queen aurait quant à elle perçu 50.000 euros, contre 40.000 pour Florent Peyre, 30.000 pour Théo Fernandez.

"Elle me dit : 'Ne dis pas que j'ai renié la Star Ac'"

L'interprète de L'Agitateur est aussi revenu Chez Jordan sur les coulisses de la réunion des anciens de la Star Academy. "C'était chouette. C'était bon de se retrouver", tout en précisant que Jenifer les avait boudés en dehors du tournage des 20 ans. "Nous, on aurait aimé la voir. Nous, on a vu Nikos, qui nous a dit : 'Viens dans ta loge !' Nous, on aurait simplement aimé qu'on se voie, peut-être qu'elle est arrivée à ce moment-là", a-t-il avancé. "On l'a vue pour tourner sur le plateau. Action, tournez, on a fait l'émission et après elle est partie". Toujours dans cette émission pour Télé-Loisirs, Jean-Pascal Lacoste a révélé le petit couac durant la pause. "A la pub, on s'est même un petit peu chatouillés, parce qu'elle me dit : 'Ne dis pas que j'ai renié la Star Ac'. Parce que j'avais dit qu'elle avait renié la Star Ac. Pendant dix ans, son visage a été flouté sur toutes les images. Pourquoi on floute, si on n'a pas un problème avec la Star Ac' ?"



Bref, Jean-Pascal Lacoste a confirmé que l'ambiance était un petit peu "tendue" entre lui et Jenifer sur le plateau, même s'il se dit prêt à enterrer la hache de guerre. "Je pense qu'elle m'en veut parce que j'ai dit ça. Alors que ce n'est pas méchant. Même quand je parle avec certaines personnes du métier, ils ne me disent pas que ce que j'ai dit, c'est faux. Elle peut dire : 'Je n'ai pas eu envie qu'on me parle de la Star Ac pendant dix ans et maintenant ça revient'".