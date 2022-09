Deux bonnes nouvelles en une seule pour Rihanna

Tout d'abord, en annonçant que la chanteuse/créatrice de mode aux 280 millions d'albums et singles vendus occuperait la scène la plus regardée au monde, celle de la mi-temps de la finale du championnat de football américain. C'est déjà un événement en soi. Mais en plus, cela signifie que le nouvel album, attendu depuis 2016 et la sortie d'Anti, devrait enfin leur rincer les oreilles dès le début de l'an prochain. En clair, 2023 sera l'année de Rihanna.