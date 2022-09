"Johnny était méconnaissable et tristement seul" : Patrick Sabatier raconte la descente aux enfers du Taulier

Dans son livre, Patrick Sabatier revient sur sa rencontre marquante avec Johnny Hallyday, dans la villa La Lorada, à Saint-Tropez. Depuis le canapé rouge de Michel Drucker, l'ancien homme de télé -venu défendre son livre qui dévoile quelques anecdotes de célébrités rencontrées- décrit le chanteur comme "seul, tristement seul, écrasé par l'ennui et l'alcool". Dans La Lettre et sur le plateau de France 3, l'écrivain se questionne donc: "Où était donc passé le monstre sacré ?"

"Lorsqu'il était down, il était méconnaissable", reconnaît alors Michel Drucker, grand ami aussi du Taulier. Et Patrick Sabatier de confirmer ses dires: "Il est passé par des hauts et par des bas, et quand il était seul, il était méconnaissable."