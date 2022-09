Record pour Angèle et la recherche contre le cancer de l’enfant

"J'ai adoré courir avec plein de familles et de personnes aussi motivées, a déclaré la chanteuse Angèle à l'issue de la course de ce week-end, au profit de la recherche contre le cancer de l'enfant. L'ambiance était incroyablement chaleureuse et cela fait du bien de sentir la solidarité. Les temps sont difficiles mais tout le monde s'est donné et je suis vraiment fière d'avoir assisté à ce grand succès de KickCancer. Je pense très fort aux jeunes qui sont en traitement aujourd'hui: j'espère qu'ielles ont senti nos bonnes vibes car j'ai envie de leur dire qu'ielles ne sont pas seul.e.s à se battre."

Plus de 1 600 coureurs - dont Angèle, la famille Borlée et Élodie Ouédraogo - ont en effet participé à la course solidaire de KickCancer. Le coup d'envoi de cette cinquième édition de la course solidaire Run To Kick s'est donné ce dimanche matin au pied de l'Atomium. Avec l'aide d'Angèle, marraine de l'association, la fondation belge KickCancer a réussi à récolter 1 002 780 euros. Ces dons seront entièrement reversés à cinq projets de recherche paneuropéens visant à développer des traitements innovants et la recherche en matière de cancer de l'enfant. Avec des courses similaires organisées en France et au Luxembourg, les recettes de KickCancer totalisent un montant de 3 738 385 euros. "Cette année, pour la première fois, tous les projets sélectionnés sont également ouverts aux patients belges, a conclut Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer. Nous voulons faire une grande différence pour les enfants, ils méritent les meilleurs soins possible. Je tiens à remercier tous les coureurs, supporters et donateurs qui ont rendu tout cela possible."