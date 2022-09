Brad Pitt serait-il en couple avec Emily Ratajkowski ?

À Hollywood, il y a du mouvement côté coeur. Tout récemment, on apprenait que Johnny Depp aurait retrouvé l'amour dans les bras de Joelle Rich, son ancienne avocate, et qu'une puissante complicité se dégageait d'eux. Brad Pitt, célibataire depuis quelques années, se retrouve lui aussi au coeur de spéculations.

De l'autre côté de l'océan Atlantique, il se murmure que l'acteur de Once Upon a Time... in Hollywood serait de plus en plus proche d'Emily Ratajkowski. Cette dernière vit seule depuis les tromperies supposées de son mari Sebastian Bear-McClard. "Les gens spéculent à ce sujet depuis un moment. Brad ne sort avec personne", a glissé une source dans Page Six. On y lit que les stars ont été aperçues ensemble à plusieurs reprises ces derniers temps. "Restez à l'affût", a glissé cette même source, sous-entendant qu'il pourrait bientôt y avoir du neuf sur ce sujet brûlant.