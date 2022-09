Kim Kardashian ridiculisée en vidéo: la star n'arrive pas à monter des marches dans sa robe

L'histoire d'amour entre la famille Kardashian et les incidents de robe continue. Et quand ce n'est pas Kendall Jenner qui peine à monter des escaliers dans sa robe en Italie, c'est Kim qui s'y met. La femme d'affaires de 41 ans, présente pour le défilé Dolce & Gabbana, a offert une séquence tordante à la Toile.

Stéphanie Shepherd, amie et assistante de la star, a partagé des images où elle a le plus grand mal à se mouvoir dans sa pièce de créateur. On voit Kim K faire de petits bonds et sa soeur Khloé tente même de lui venir en aide en soulevant sa robe à qui mieux mieux. En vain. Dans un autre extrait, l'ex de Kanye West semble rire de bon coeur de cette situation cocasse qui aura fait rire les internautes. La vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a cumulé plus de 7 millions de vues en vingt-quatre heures.

Kim Kardashian a signé sa toute première collection avec Dolce & Gabbana, baptisée "Ciao Kim" et révélée dans le cadre de la Fashion Week milanaise.