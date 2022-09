Meghan et Harry "grossiers": Elizabeth II obligée de remettre le couple à sa place

Les biographies royales ont le vent en poupe deux semaines après le décès d'Elizabeth II. Ces derniers jours, plusieurs ouvrages sont sortis dans les librairies outre-Manche et ils font forcément du bruit. L'un d'entre eux n'est pas particulièrement tendre avec Meghan Markle et le prince Harry.

Une anecdote traduit l'ambiance particulièrement tendue en marge du "Royal Wedding" entre le prince et l'ancienne actrice en 2018. Le point névralgique ? Le port d'une tiare mythique de la monarchie britannique. L'Américaine avait alors jeté son dévolu sur un bijou serti d'imposants diamants conçu pour la Queen Mary, l’épouse du roi George V, dans les années 1930. Mais le comportement des Sussex pour l'obtenir reste encore en travers de la gorge d'Angela Kelly, habilleuse de Sa Majesté depuis des décennies, mais aussi en charge des joyaux de la couronne et amie intime de la reine.

Pressé, impatient et intransigeant, le couple dépassait les bornes dès lors que le protocole établi n'allait pas dans leur sens. Kelly a rapidement rapporté ces incidents à Elizabeth II, et celle-ci n'aurait pas tergiversé."Il a été fermement remis à sa place. Il avait été carrément grossier", lit-on au sujet d'Harry dans Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, un livre consacré aux petites mains de la Firme signé Valentina Low.