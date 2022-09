Quand Pablo Andres joue à l'inspecteur Dedryck... avec Boyata (VIDEO)

Après la vidéo avec Thorgan Hazard et Adnan Januzaj, Pablo Andres retrouve deux autres Diables Rouges pour ses capsules vidéos humoristiques. Cette semaine, il taquine Dedryck Boyata sur son hymne des Diables et Divock Origi sur son néérlandais au tout nouveau siège de la Fédération Belge de Football.

Entre la salle de conférence du Proximus Base Camp -où l'humoriste titille Dedryck Boyata sur son propre hymne des Diables Rouges (Ah ah ah y' a Boyata) avant que le joueur ne lui rende l'appareil- et la salle des stocks avec Divock Origi ("vous stockez les anciens maillots mais c'est aussi ici que vous stockez les anciens joueurs comme Paul, Enzo, etc."), l'humour de Pablo Andres semble toujours faire mouche auprès de nos Diables Rouges. "Tu ne veux pas te mettre là pour faire comme l'inspecteur Dedryck?" lance-t-il à Boyata qui lui rétorque que cette série n'existe plus avant de lui sortir un "Ah, ah, ah, y' a Boyata!"

La vidéo est à visionner ici.