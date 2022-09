Meghan et Harry rétrogradés: le couple essuie un nouveau camouflet officiel

Back to business. La période de deuil qui faisait suite au décès d'Elizabeth II est officiellement terminée et les activités de la famille royale ont repris leur cours. Et le nouveau roi Charles III n'aura pas tardé à prendre des décisions fortes.

Un timing qui interroge

Avant même la succession, il se murmurait que l'ancien prince de Galles avait dans l'idée de constituer un noyau dur plus restreint autour de lui. Les rumeurs semblent avérées, puisque le souverain vient officiellement de reléguer son fils, le prince Harry, et Meghan Markle au dernier rang, ou presque, de la Firme. À peine arrivés en Californie, les Sussex se sont vus rétrogradés sur le site web de la famille royale et apparaissent désormais en fin de liste avec le seul prince déchu Andrew derrière eux. Un camouflet pour ceux qui espèrent encore obtenir les titres de prince et princesse pour leurs enfants, Archie et Lilibet.

Dans le même temps, l'ancienne actrice vient d'annoncer la sortie du deuxième épisode d'"Archetypes", son podcast, en grande pompe. Sur les réseaux sociaux, certains internautes estiment qu'il s'agit là d'un contre-feu, ni plus ni moins. D'autres estiment que le timing est douteux. Quoi qu'il en soit, ses admirateurs ont rendez-vous le 4 octobre sur Spotify.