On sait à quoi ressemblerait la princesse Diana aujourd'hui

Et si les drames qui ont frappé certaines légendes n'étaient jamais arrivés ? C'est la question posée par Alper Yesiltas, un artiste actif sur Instagram. Grâce à un programme d'intelligence artificielle, ce Turc a imaginé les visages de stars parties trop tôt telles que Heath Ledger, Amy Winehouse, Freddie Mercury ou encore John Lennon. Mais son oeuvre la plus clivante est certainement celle qui concerne Lady Di.

Le 31 août dernier, le monde honorait les 25 ans de la mort de la "Princesse des coeurs", fauchée dans le tunnel du pont de l'Alma à 36 ans seulement. Les internautes ont donc eu du mal avec le visage ridé de celle qui fut l'épouse du roi Charles III. "Elle n'aurait pas toutes ces rides !! Elle serait bien plus belle que sur cette photo" ou encore "le résultat est effectivement saisissant, toutefois je pense, et ce n'est bien sûr qu'un avis, que Diana avait bien trop d'élégance et de classe allant a l'encontre de ce portrait (...) qui ne l'a représente pas complètement", peut-on lire dans les commentaires. D'autres ont apprécié la démarche derrière cette série baptisée "As if nothing happened" ("comme si rien n'était arrivé", NdlR) malgré tout.