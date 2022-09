"À couper le souffle": la presse s'emballe pour Virginie Efira et sa tenue transparente

Charlotte Gainsbourg, Kate Moss, Carla Bruni, Hailey Bieber... la présentation de la collection printemps-été 2023 de Saint Laurent a vu passer son lot d'étoiles. Mais c'est une Belge qui est parvenue à tirer son épingle du jeu : nulle autre que Virginie Efira.

La Belge préférée des Français a sorti le grand jeu pour assister au défilé parisien de la maison de haute couture pour la Fashion Week. Celle qui joue actuellement dans Revoir Paris a misé sur la transparence et la dentelle, deux des tendances les plus fortes du moment, avec un twist osé. La compagne de Niels Schneider avait en effet opté pour une combinaison noire avec un pantalon assorti en dentelle qui laissait deviner ses jambes, un blazer satiné et un décolleté du plus bel effet. Ce look issu de la collection pré-automne 2022 de la marque a fait l'unanimité dans la presse mode. "Un look sulfureux", écrit Grazia, "à couper le souffle", lit-on dans Femme Actuelle, "sublime", estime pour sa part le magazine ELLE.