"C'est assez recherché": ce détail belge et raffiné sur la tombe d'Elizabeth II

Connexion belge. C'est un fait bien connu : Elizabeth II était proche du roi Baudouin et feu la reine lui avait fait l'honneur de se déplacer à Bruxelles pour ses funérailles en 1993. Désormais, un autre symbole noir-jaune-rouge unit Sa Majesté au pays.

"La pierre a été achetée chez nous"



Ce samedi 24 septembre, Buckingham Palace levait le voile sur la pierre tombale de la souveraine, décédée à l'âge de 96 ans. Elizabeth II repose désormais à la chapelle Saint-Georges aux côtés du roi George VI et la reine mère Elizabeth, ses parents, du prince Philip, son époux adoré. Sur la photo officielle, on voit une pierre d'un noir intense où son nom apparaît en lettres d'or. Étonnant, mais vrai, ce marbre provient de Namur.

"La pierre a été achetée chez nous. Ils ont acheté de la pierre brute et l'ont travaillée à leur façon. Ils l'ont polie et ont mis les inscriptions dessus comme demandé par le client final", a précisé Guillaume Orban, un ingénieur de la carrière de Golzinne, à RTL. C'est " une pierre très noire, avec un grain très très fin et qui a la particularité de donner l'impression d'être légèrement translucide", a-t-il ajouté. Autre détail raffiné ? "On peut voir à travers la matière, et ça, c'est assez recherché".

Le caveau de la reine Elizabeth II est accessible aux touristes dès ce jeudi 29 septembre.