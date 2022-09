Christian Quesada sort du silence pour la première fois: "Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant"

C'est en 2019 que le scandale éclate : Christian Quesada est incarcéré pour corruption de mineures, détention et diffusion d’images pédopornographiques. Le champion du jeu de Jean-Luc Reichmann est alors condamné à trois ans de prison en avril 2020 mais a obtenu une libération conditionnelle en mars 2021. Ce lundi, on apprenait que l’homme a été de nouveau interpellé pour ne pas avoir respecté ses obligations (comme, notamment faire l’objet d’un suivi sociojudiciaire comprenant l’interdiction de fréquenter des mineures et de suivre certains soins). L'homme de 58 ans aurait en effet tenté de contacter des mineurs sur les réseaux sociaux.

Voici ce que contient réellement l'ordinateur de Quesada

Ce mercredi soir, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Guillaume Genton, a révélé la nature des fichiers qui ont été retrouvés sur le disque dur et les clés USB de l'ancien champion des 12 Coups de Midi. Christian Quesada l'ayant contacté, il dévoile ses enregistrements audio exclusifs dans lesquels l'accusé s'exprime pour la première fois. "Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant", déclare-t-il avant de minimiser les faits qui lui sont reprochés. "Alors il faut savoir que dans la justice française, un cliché pédopornographique c'est une fille qui a moins de 18 ans qui est en culotte ou en soutien-gorge. Donc oui, il y avait même plus que ça. Mais, pour l'inconscient collectif, ce qui est pédopornographique c'est vraiment des trucs voilà, on met des enfants attachés. On est quand même très très très très très éloignés." Guillaume Genton réagit d'emblée: "Il ment, on a l'extrait du dossier de l'affaire qui stipule exactement ce qu'il y a dans les clés USB et les disques durs de Christian Quesada". Le chroniqueur liste ensuite les noms des fichiers retrouvés dans ses affaires ("Jessica10.avi, garçon de 11 ans complètement nu, sœur caresse son petit frère"), avant d'être coupé par Cyril Hanouna qui en a trop entendu.

L'ex-champion s'en prend à Jean-Luc Reichmann et choque avec le témoignage sur une victime

Après sa défense, contredite par les chroniqueurs en plateau ("On est très loin des clichés de jeunes filles de 17-18 ans"), Christian Quesada s'en prend aussi à l'animateur du jeu de TF1, avec qui il a noué un lien particulier. "Reichmann par exemple, qui est bien bien loin de ce que je pensais".

Si l'accusé semble minimiser les faits, il choque en évoquant le témoignage d'une jeune victime (qu'il déclame avec le sourire)."Quand vous faites venir quelqu'un, qui est... je n'aime pas dire du mal des gens comme ça mais, qui n'est pas très équilibré, au niveau psychiatrique et qui annonce que j'étais en train de la violer. Alors que cette personne porte plainte pour attouchement, ce qui est déjà très différent. Et que bien évidemment, comme il ne s'est rien passé avec elle, ni le moindre attouchement, ni quoi que ce soit, sa plainte a été déboutée".

"Il parle en riant ! Il est à vomir !", peut-on notamment lire en réaction à cet audio sur les réseaux sociaux.